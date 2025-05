Ceny dovozu do USA v apríli nečakane vzrástli

Washington 17. mája (TASR) - Po poklese v marci sa ceny dovozu do USA vrátili minulý mesiac k rastu. Vyvíjali sa tak výrazne odlišne, než očakávali analytici, ktorí počítali s pokračovaním poklesu, pričom predpokladali, že tempo poklesu sa ešte zrýchli. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva práce.



Ceny dovozu do Spojených štátov vzrástli v apríli medzimesačne o 0,1 % po marcovom poklese o 0,4 %. Údaje za marec boli revidované výrazne smerom nadol, keď pôvodne ministerstvo uvádzalo za daný mesiac pokles cien dovozu iba o 0,1 %.



Aprílový vývoj dovozných cien bol odlišný aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s ďalším poklesom, a to o 0,4 %.



Za miernym rastom je rast cien dovážaných kapitálových tovarov, ktoré kompenzovali pokračujúci pokles cien dovážaných palív. Tie po marcovom poklese o 3,4 % klesli v apríli o 2,6 %. Celkovo sa ceny dovážaných produktov mimo palív zvýšili o 0,4 %.



Aj v medziročnom porovnaní sa ceny dovozu do USA zvýšili o 0,1 %. V tomto prípade sa však tempo rastu výrazne spomalilo, keď v marci rast predstavoval 0,9 %.



O 0,1 % rástli medzimesačne aj ceny amerického vývozu. To je rovnaké tempo rastu ako v marci, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor. Ministerstvo práce pôvodne udávalo za marec stagnáciu cien.



Opäť sa údaje výrazne líšili od očakávaní ekonómov. Tí predpokladali, že exportné ceny klesnú, a to o 0,5 %.



V medziročnom porovnaní sa ceny exportu USA zvýšili v apríli o 2 %. V porovnaní s vývojom v marci sa tak tempo rastu spomalilo o 0,4 percentuálneho bodu.