Ceny dovozu do USA v apríli vzrástli prvýkrát od decembra

Washington 12. mája (TASR) - Ceny importu do USA minulý mesiac vzrástli prvýkrát od konca minulého roka a o niečo prudšie, než sa čakalo. Dôvodom bolo oživenie cien dovozu palív.



Ceny importu v apríli medzimesačne stúpli o 0,4 % po poklese o 0,8 % v marci, uviedlo americké ministerstvo práce. Dovozné ceny predtým naposledy vzrástli v decembri. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,3 %.



Ceny dovozu palív v apríli vyskočili o 4,5 % po poklese o 3,9 % v marci. Bez započítania palív importné ceny stagnovali po znížení o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



V medziročnom porovnaní importné ceny padli o 4,8 % rovnako ako v marci. To bol už tretí mesiac, čo dovozné ceny medziročne klesli.



Ceny exportu v apríli medzimesačne stúpli o 0,2 % po znížení o 0,6 % v marci. V medziročnom porovnaní vývozne ceny v apríli padli o 5,9 %, čo bol ich najprudší pokles od mája 2020.