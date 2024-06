Ceny dovozu do USA v máji nečakane klesli

Washington 14. júna (TASR) - Ceny dovozu do Spojených štátov amerických minulý mesiac nečakane klesli a rovnaký vývoj vykázali aj ceny vývozu. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje amerického ministerstva práce, o ktorých informoval portál RTTNews.



Ceny dovozu klesli v máji medzimesačne o 0,4 %, zatiaľ čo v apríli sa oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,9 % zvýšili. Ekonómovia počítali s ďalším pokračovaním rastu, aj keď iba miernym. Odhadovali, že ceny dovozu do USA vzrastú o 0,1 %.



Pod nečakaný pokles dovozných cien sa podpísali najmä ceny dovážaných palív. Tie klesli o 2 %. Znížili sa však aj ceny dovážaných produktov mimo pohonných látok. V tomto prípade pokles predstavoval 0,3 %.



Nečakaný pokles zaznamenali aj ceny vývozu. V máji klesli o 0,6 % a vymazali tak rast z predchádzajúceho mesiaca v rovnakom rozsahu. Údaje za apríl boli revidované mierne smerom nahor, keďže ministerstvo práce pôvodne uvádzalo rast vývozných cien za daný mesiac na úrovni 0,5 %.



Aj v tomto prípade údaje zaostali za očakávaniami. Ekonómovia predpokladali, že v máji sa ceny exportu meniť nebudú.