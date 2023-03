Ceny dovozu do USA vo februári klesli

Washington 16. marca (TASR) - Ceny dovozu do USA pokračovali minulý mesiac v medzimesačnom poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Klesli však aj v medziročnom porovnaní, čo predstavuje prvý pokles za viac než dva roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Ministerstvo uviedlo, že ceny dovozu do Spojených štátov klesli vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,1 % po 0,4-percentnom poklese v prvom mesiaci roka. Za január boli údaje revidované mierne nahor. Ekonómovia očakávali pokles o 0,2 %, čo bol aj pôvodný údaj za mesiac január.



Pod mierne zníženie cien dovozu sa veľkou mierou podpísal pokračujúci pokles cien dovážaných pohonných látok. Tie klesli vo februári o 4,9 %, rovnakým tempom ako v januári.



Aj v medziročnom porovnaní zaznamenali ceny dovozu do USA vo februári pokles, konkrétne o 1,1 %. Výsledok predstavuje prvý pokles cien dovozu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka od decembra 2020.



Ceny vývozu sa vo februári prekvapujúco medzimesačne zvýšili o 0,2 % po nadol revidovanom raste o 0,5 % v prvom mesiaci roka. Analytici počítali s miernym poklesom o 0,1 %, pričom vychádzali z pôvodných januárových údajov o raste na úrovni 0,8 %. K nečakanému februárovému rastu prispelo zvýšenie cien exportovaných agrokomodít o 1 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenali ceny exportu vo februári pokles o 0,8 %. V tomto prípade ide o prvý medziročný pokles od novembra 2020.