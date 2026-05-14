Ceny dovozu do USA vzrástli v apríli najprudším tempom za 4 roky
Aprílový rast výrazne prekonal aj očakávania ekonómov.
Autor TASR
Washington 14. mája (TASR) - Ceny dovozu do USA vzrástli v apríli medzimesačne o takmer 2 %, čo predstavuje najvýraznejší rast za posledné štyri roky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Ceny dovozu do Spojených štátov vzrástli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,9 %, čo je najvyššie tempo rastu od marca 2022. Na porovnanie, v marci tohto roka vzrástli dovozné ceny medzimesačne po revízii o 0,9 % a vo februári o 1 %.
Aprílový rast výrazne prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali s rastom o 1 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za marec, ktoré poukazovali na rast dovozných cien o 0,8 %.
Za prudkým zrýchlením rastu cien dovozu sú najmä ceny dovážaných palív. Tie sa zvýšili o 16,3 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od marca 2022. Zvýšili sa aj ceny dovážaných potravín, aj keď v tomto prípade bol rast oproti cenám palív mierny a dosiahol 0,9 %.
Bez započítania cien pohonných látok a potravín sa ceny dovozu do USA zvýšili v apríli medzimesačne o 0,7 %. V marci ich rast dosiahol 0,2 %. Ceny dovážaných kapitálových tovarov vzrástli o 1,1 % a spotrebných tovarov bez započítania automobilov o 0,4 %.
Ceny dovozu z Číny vzrástli o 0,8 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od júla 2008. Ešte výraznejšie vzrástli ceny dovozu do USA z Kanady. Rast dosiahol 5,6 %, čo znamená najprudšie zvýšenie dovozných cien za štyri roky. Zvýšili sa aj ceny dovážaných tovarov z Japonska, Mexika a Európskej únie.
V medziročnom porovnaní sa ceny dovozu do USA zvýšili v apríli o 4,2 %, čo je zasa najvyššie tempo rastu od októbra 2022. Na porovnanie, v marci vzrástli o 2,3 %.
