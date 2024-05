Washington 16. mája (TASR) - Ceny dovozu do Spojených štátov vzrástli v apríli najvýraznejším tempom za viac než dva roky. Výrazne tak prekonali odhady trhov, ktoré počítali so spomalením tempa rastu. Rast cien dovozu sa zrýchlil aj v medziročnom porovnaní, pričom dosiahol takmer 1,5-ročné maximum. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Ministerstvo uviedlo, že ceny dovozu do USA vzrástli v apríli oproti marcu o 0,9 % po nahor revidovanom raste za marec o 0,6 %. Aprílové tempo rastu tak bolo najvýraznejšie od marca 2022.



Analytici očakávali, že tempo rastu dovozných cien sa za minulý mesiac spomalí na 0,3 %, pričom vychádzali z predbežných údajov za mesiac marec, keď ministerstvo práce uviedlo, že ceny dovozu sa zvýšili o 0,4 %.



Pod zrýchlenie rastu sa podpísali ako ceny dovážaných palív, tak aj ceny produktov mimo tohto segmentu. Ceny dovážaných palív vzrástli o 2,4 % a ceny produktov mimo palív síce iba o 0,7 %, bol to však najvýraznejší rast od marca 2022.



V medziročnom porovnaní sa rast cien dovozu zrýchlil na 1,1 % z 0,4 % v marci. To predstavuje najvýraznejší rast dovozných cien od decembra 2022.



Ministerstvo práce zároveň zverejnilo vývoj cien vývozu. Aj tie sa v apríli medzimesačne zvýšili, a to o 0,5 %. Za marec však boli revidované smerom nadol, pričom nové údaje poukázali na rast iba o 0,1 %. Analytici očakávali, že v apríli sa zvýšia o 0,4 %, pričom vychádzali z marcových predbežných údajov, ktoré poukazovali na rast o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní ceny exportu opäť klesli, tempo poklesu sa však zmiernilo a dosiahlo 1 %. V marci zaznamenali pokles o 1,4 %.