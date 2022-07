Ceny dovozu do USA zaznamenali v júni minimálny rast

Washington 15. júla (TASR) - Ceny dovozu do USA zaznamenali rast aj minulý mesiac, jeho tempo však bolo omnoho slabšie než v máji a zaostalo aj za odhadmi ekonómov. Dovozné ceny ovplyvnil najmä import mimo palív, ktorý zaznamenal pokles. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo práce. Informoval o tom server RTTNews.



Dovozné ceny sa v júni zvýšili medzimesačne o 0,2 %, zatiaľ čo v máji rast predstavoval po revízii smerom nadol 0,5 %. Júnové údaje výrazne zaostali za odhadmi, keďže ekonómovia očakávali, že ceny dovozu sa zvýšia až o 0,7 %. Vychádzali pritom z májových predbežných údajov, ktoré poukazovali na rast o 0,6 %.



Za ďalším rastom cien dovozu do USA je najmä pokračujúci rast cien dovážaných palív. Tie sa zvýšili o 5,7 %. V porovnaní s vývojom v máji bol však rast o niečo miernejší, keď v máji ceny dovážaných palív vzrástli o 6,5 %.



Navyše, ceny dovozu mimo palív klesli druhý mesiac po sebe. Po 0,3-percentnom poklese v máji klesli v júni o 0,5 %.



V raste pokračovali aj vývozné ceny a aj v tomto prípade sa tempo rastu výrazne spomalilo. Ceny vývozu z USA vzrástli v júni o 0,7 %, pričom v máji rast dosiahol 2,9 %.



Ekonómovia počítali so spomalením rastu vývozných cien, očakávali však, že sa zvýšia o 2 %. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za máj, podľa ktorých sa ceny vývozu zvýšili o 2,8 %. Pod prudké spomalenie rastu exportných cien sa podpísali najmä ceny vyvážaných agrokomodít, ktoré klesli o 0,3 %.