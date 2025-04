Ceny dovozu do USA zaznamenali v marci prvý pokles za pol roka

Washington 15. apríla (TASR) - Ceny dovozu do USA zaznamenali v marci nečakaný pokles, čo ovplyvnili najmä ceny dovážaných palív. Údaje amerického ministerstva práce zverejnili agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics.



Ministerstvo v utorok uviedlo, že ceny dovozu do Spojených štátov klesli v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,1 % potom, ako vo februári zaznamenali rast o 0,2 %. Analytici počítali so stagnáciou, pričom vychádzali z pôvodne uvádzaného rastu za mesiac február na úrovni 0,4 %.



Pod pokles dovozných cien, prvý od septembra minulého roka, sa podpísali najmä ceny dovážaných pohonných látok. Tie sa znížili o 2,3 %. Naopak, ceny dovozu mimo palív vzrástli už druhý mesiac v rade o 0,1 %.



Na medziročnej báze sa ceny dovozu do USA zvýšili v marci o 0,9 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď vo februári rast predstavoval 1,6 %.



Ceny amerického vývozu v marci stagnovali, zatiaľ čo vo februári vzrástli po revízii smerom nahor o 0,5 %. Výsledky tak potvrdili očakávania ekonómov, ktorí počítali so stagnáciou, pričom vychádzali z pôvodne udávaného rastu za február na úrovni 0,1 %.