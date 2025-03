Ceny dovozu do USA zaznamenali vo februári nečakaný rast

Washington 18. marca (TASR) - Ceny dovozu do Spojených štátov zaznamenali minulý mesiac nečakaný rast, keď rástli najmä ceny spotrebného tovaru. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje amerického štatistického úradu. Takýto vývoj však podľa ekonómov neveští pozitívne inflačné vyhliadky.



Ceny dovozu vzrástli vo februári oproti januáru o 0,4 %, čo je rovnaké tempo rastu ako za január, za ktorý štatistický úrad spadajúci pod americké ministerstvo práce údaje revidoval. Pôvodne za prvý mesiac tohto roka udával rast o 0,3 %. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s poklesom dovozných cien o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní sa ceny dovozu do USA zvýšili o 2 %. Tempo rastu sa tak zrýchlilo, keď v januári sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 1,8 %.



Nečakaný rast zaznamenali aj ceny vývozu, aj keď jeho tempo bolo v porovnaní s vývojom v januári minimálne. Vo februári sa medzimesačne zvýšili o 0,1 % po januárovom raste o 1,3 %, ekonómovia však počítali s ich 0,2-percentným poklesom.



Trhy najnovšie čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o ďalšom smerovaní úrokových sadzieb. Zasadnutie sa začalo v utorok a v stredu (19. 3.) by Fed mal oznámiť svoje rozhodnutie. Analytici očakávajú, že centrálna banka ponechá úrokové sadzby na nezmenenej úrovni, teda v pásme 4,25 % až 4,50 %.