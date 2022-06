Ceny dreva v Česku prudko rastú, ľudia sa zásobujú aj na desať zím

Praha 25. júna (TASR) - České domácnosti, ktoré môžu kúriť drevom, sa ním už teraz v nebývalej miere zásobujú na budúcu vykurovaciu sezónu. Zároveň sa však drevo vyťažené pre kôrovca naďalej vo veľkom vyváža do zahraničia. Cena dreva tak v Česku v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 vzrástla na viac než trojnásobok. Informoval tom server novinky.cz.



"Ešte v roku 2019 dosahovala priemerná cena dreva 853 Kč (34,49 eura) za kubík a museli sme ho dávať aj do medziskladov. Pri takom malom dopyte boli zisky minimálne. Teraz je však situácia opačná. Keby sme mali dreva aj osemkrát viac, bez problémov by sme ho predali," povedal pre denník Právo hovorca Správy Národného parku Šumava Jan Dvořák.



Za prvé štyri mesiace tohto roka predávali drevo s priemernou cenou 2152 Kč za kubický meter (m3), v máji sa už cena zvýšila na 2600 Kč (105,13 eura). Stavebné drevo stojí zhruba 3000 Kč/m3. "A záujem je stále vysoký," dodal Dvořák. Podľa neho dve tretiny dreva zo šumavského národného parku smerujú na píly v Česku a tretina priamo do Rakúska a Nemecka. Aj z píl však potom veľká časť ide na export.



Podobne aj mnohí Česi vo veľkom zvyšujú svoje zásoby. "Predtým si ľudia palivové drevo vozili domov na vozíku, teraz si už aj súkromné osoby objednávajú kamióny. Na väčšie objemy už máme rezervácie aj na budúci rok," povedal pre Právo Richard Havelka z mestskej Správy verejného statku v Plzni.



Niektorí sa zásobujú na roky dopredu. "Tento rok si chcem postupne urobiť zásobu na 10 zím. Miesto na to mám a je lepšie mať úspory v dreve než v peniazoch. Za štyri, päť rokov možno palivové drevo takmer nebude, všetko sa vyťaží, a najmä vyvezie. Očakávam, že na budúci rok bude kvalitné drevo stáť aj viac než 5000 Kč za kubík," predpokladá jeden z hospodárov neďaleko Sedlčian.



Cena menej žiadaného dreva, ako je jelša alebo osika, sa však prakticky nemenila. "Priestorový meter sypanej osiky stojí 800 Kč," povedal Havelka. On sám sa nedostatku dreva neobáva, problémom je podľa neho skôr nedostatok ľudí a mechanizácie. Ako dodal, počty boli pôvodne nastavené na "mierový stav" a nie na taký vysoký dopyt.