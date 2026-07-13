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Ceny elektriny a plynu na burzách minulý týždeň opäť vzrástli
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF minulý piatok predával za 48,655 eura/MWh, pričom predošlý týždeň (3. 7.) bola jeho cena 45,101 eura/MWh.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Ceny plynu a elektriny na burzách minulý týždeň opäť vzrástli. Plyn v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zdražel o 7,88 %, cena elektriny vzrástla o 3,09 %.
V piatok (10. 7.) sa elektrina pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku predávala na pražskej burze PXE za 112,79 eura za megawatthodinu (MWh), kým predošlý týždeň (3. 7.) uzatvárala na úrovni 109,41 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF minulý piatok predával za 48,655 eura/MWh, pričom predošlý týždeň (3. 7.) bola jeho cena 45,101 eura/MWh.
Vývoj ceny plynu tak za posledný mesiac pripomínal písmeno U, keď po poklese z júnových maxím nad 50 eur/MWh na úroveň 40 eur/MWh z 25. júna opäť zamieril nahor a minulý štvrtok (9. 7.) opäť nakrátko prekročil päťdesiatku.
V piatok (10. 7.) sa elektrina pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku predávala na pražskej burze PXE za 112,79 eura za megawatthodinu (MWh), kým predošlý týždeň (3. 7.) uzatvárala na úrovni 109,41 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF minulý piatok predával za 48,655 eura/MWh, pričom predošlý týždeň (3. 7.) bola jeho cena 45,101 eura/MWh.
Vývoj ceny plynu tak za posledný mesiac pripomínal písmeno U, keď po poklese z júnových maxím nad 50 eur/MWh na úroveň 40 eur/MWh z 25. júna opäť zamieril nahor a minulý štvrtok (9. 7.) opäť nakrátko prekročil päťdesiatku.