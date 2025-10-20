Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny elektriny a plynu sa v medzitýždňovom porovnaní zmenili mierne

Na holandskej burze TTF sa v piatok (17. 10.) obchodoval za 31,816 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (10. 10.) bola jeho cena 32,17 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa pomerne stabilný.

Bratislava 20. októbra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (17. 10.) na pražskej burze PXE úroveň 104,15 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (10. 10.), keď sa obchodovala za 105,00 eura/MWh, to predstavuje pokles o približne 0,8 %. Elektrina mala počas sledovaného týždňa prevažne klesajúcu tendenciu, pričom svoju najnižšiu hodnotu dosiahla v stredu (15. 10.).

Zemný plyn takisto mierne zlacnel. Jeho cena s dodaním v novembri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 1,1 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (17. 10.) obchodoval za 31,816 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (10. 10.) bola jeho cena 32,17 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa pomerne stabilný.
