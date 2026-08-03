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Ceny elektriny a plynu v minulom týždni klesli, stále sa držia blízko

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Najvyššie ceny energií za posledné obdobie boli pre konflikt medzi Iránom a USA práve v druhej polovici júla.

Autor TASR
Bratislava 3. augusta (TASR) - Ceny energií v minulom týždni mierne klesli, no zostali blízko dvojročných rekordov. Zemný plyn s dodaním v septembri sa v piatok (31. 7.) na holandskom virtuálnom uzli TTF predával za 59,071 eura za megawatthodinu (MWh), čo je oproti predchádzajúcemu rekordnému týždňu pokles o sedem percent. O päť percent, na hodnotu 121,17 eura/MWh, sa za rovnaké obdobie znížila na pražskej burze PXE aj cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku.

Najvyššie ceny energií za posledné obdobie boli pre konflikt medzi Iránom a USA práve v druhej polovici júla. Obchodníci sa obávajú ďalšej eskalácie konfliktu a úplného uzavretia námorných trás dôležitých pre tranzit zemného plynu a ropy. Práve cena zemného plynu výrazne ovplyvňuje aj ceny elektriny, nakoľko veľká časť elektrární v Európe využíva práve toto palivo a burzové ceny energií sa odvíjajú od najdrahších zdrojov.
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