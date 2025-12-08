< sekcia Ekonomika
Ceny elektriny aj plynu na burzách sa minulý týždeň opäť znížili
Cena zemného plynu klesla o 5,4 %, čo je podobné zlacnenie ako v 48. týždni, keď sa jeho cena prepadla o 5,1 %.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Cena zemného plynu s dodaním v januári sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v minulom týždni opäť znížila, keď sa jedna megawatthodina (MWh) v piatok (5. 12.) predávala za 27,266 eura. Mierne, o 2,3 % na 98,78 eura/MWh, poklesla na pražskej burze PXE aj cena elektrickej energie pre Slovensko.
Cena zemného plynu klesla o 5,4 %, čo je podobné zlacnenie ako v 48. týždni, keď sa jeho cena prepadla o 5,1 %. Plyn tak bol najlacnejší od začiatku tohto roka. Najdrahší bol zemný plyn v polovici februára, keď jeho cena vyskočila na 52,308 eura/MWh. Počas roka potom cena tejto komodity postupne klesala s výnimkou júna, keď nakrátko opäť vyskočila približne na 43 eur/MWh.
I keď ceny energií na burzách nemajú okamžitý vplyv na domácnosti, pokles sa premietne do regulovanej ceny plynu v roku 2027.
