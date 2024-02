Ceny elektriny aj plynu na burze v 7. týždni opätovne klesli

Bratislava 19. februára (TASR) - Cena elektriny pre Slovensko na pražskej burze PXE v piatok 16. februára opätovne klesla, a to na 78,53 eura za megawatthodinu (MWh) z 81,11 eura/MWh z piatka 9. februára. Ešte v októbri sa pritom cena elektriny na tento rok blížila k 150 eurám/MWh.



Cena zemného plynu s dodávkou vo februári vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility v Holandsku klesla taktiež, a to na 24,82 eura/MWh. Na konci predošlého týždňa sa nachádzala sa úrovni 27,11 eura/MWh.



I keď pokles cien na burzách nemá vplyv na konečné účty za energie v domácnostiach s regulovanými cenami, môže znížiť náklady firiem, nakupujúcich energie na spotovom trhu. Pre slovenské domácnosti budú Slovenské elektrárne dodávať silovú elektrinu na základe zmluvy so štátom v tomto roku za 61,2 eura/MWh.