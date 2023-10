Ceny elektriny aj plynu sa v 43. týždni oproti predošlému znížili

Bratislava 30. októbra (TASR) - Veľkoobchodná cena elektriny sa na pražskej burze PXE v piatok (27. 10.) znížila na úroveň 128,17 eura za megawatthodinu (MWh), a to zo 134,64 eura/MWh z predošlého piatka 20. októbra. Cena zemného plynu pre európsky trh s dodávkou v nasledujúcom mesiaci mierne klesla taktiež, a to približne o pol eura/MWh.



Koncom augusta minulého roka cena elektriny vyskočila na 1000 eur za MWh, no odvtedy postupne klesala až na 126,2 eura/MWh začiatkom júna. Po skokovom náraste na viac ako 150 eur/MWh v polovici júna nastal opätovný pokles až na súčasnú úroveň, pričom v prvom októbrovom týždni bola jej cena najnižšia v tomto roku (123,40 eura/MWh).



Cena zemného plynu s dodávkou v novembri vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility v Holandsku XYXYX klesla na piatkových 50,53 eura/MWh, a to z 51,11 eura/MWh z konca predošlého týždňa.