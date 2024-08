Ceny elektriny v minulom týždeň klesli približne o 3 %, zlacnel i plyn

Bratislava 26. augusta (TASR) - Cena elektriny pre Slovensko s dodaním v budúcom roku klesla v minulom týždni na pražskej burze PXE o 3 %, no stále sa drží nad hranicou 100 eur za megawatthodinu. Ešte výraznejšie, a to o 7 %, sa znížila na holandskom virtuálnom uzli TTF cena zemného plynu s dodaním v najbližšom mesiaci.



Elektrina sa v piatok (23. 8.) predávala za 103,94 eura/MWh a aj keď ide o pomerne výrazný medzitýždňový pokles, ešte začiatkom mesiaca bola jej cena iba tesne nad 100 eurami za MWh. Začiatkom júla sa elektrická energia obchodovala za 97,24 eura/MWh.



Cena plynu sa po predchádzajúcom náraste nad 40 eur/MWh vrátila pod túto hranicu a v piatok sa plyn obchodoval za 36,863 eur/MWh. V predchádzajúcom týždni to bolo 39,644 eura/MWh. Oproti začiatku augusta, keď sa plyn predával za 35,868 eura/MWh, je stále drahší o 2,7 %.