Ceny elektriny v Nemecku lámu rekordy

Berlín 8. augusta (TASR) - Cena referenčného kontraktu na elektrickú energiu v budúcom roku dosiahla v Nemecku v pondelok nový rekord. Prispela k tomu nedávna vlna horúčav, ktorá podporila dopyt a vytvorila tlak na dodávky energie pred kritickým zimným obdobím. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ceny elektriny dosiahli už štvrtý rekord v priebehu piatich obchodných dní, čo ukazuje, aké vysoké sú náklady na elektrinu na najväčšom európskom trhu. V letných mesiacoch pritom dopyt aj ceny elektriny zvyčajne klesajú. Ale tento rok redukcia dodávok ruského plynu počas kľúčového obdobia, keď sa vytvárajú jeho zásoby na zimu, ako aj znížená produkcia elektriny v susednom Francúzsku, podporili búrlivý rast cien elektriny v Nemecku.



Cena elektriny pre rok 2023 v Nemecku vzrástla v pondelok až o 1,8 % na 414 eur za megawatthodinu na European Energy Exchange. To je viac ako štvornásobok priemernej sezónnej ceny za uplynulých päť rokov.



"Trh zostáva vysoký v dôsledku plynovej krízy a suchého teplého počasia, ktoré spôsobuje zníženú produkciu elektriny z jadra vo Francúzsku," uviedli analytici spoločnosti Energi Danmark A/S.



Prudký nárast cien v Európe prispieva ku kríze životných nákladov, čo núti vlády poskytovať podporu domácnostiam a podnikom. V niektorých krajinách to má podobu krátkodobých cenových stropov, zatiaľ čo iné hľadajú trvalejšie riešenia, ako je obmedzenie vplyvu nákladov na plyn na trhy s elektrinou.



Európsky elektrický systém je toto leto v strese, pretože extrémne horúčavy zvyšujú dopyt a spôsobujú problém s dodávkami. Dlhé sucho zničilo nádrže a rieky, ktoré poskytujú životne dôležitý zdroj nízkouhlíkovej energie v krajinách, ako sú Španielsko, Taliansko a Portugalsko. Severské štáty zažívajú tiež horúce a suché počasie, čo sťažuje doplnenie rezervoárov vodnej energie, ktoré sú na toto ročné obdobie nízke.



Vo Francúzsku teplo ohrozuje výkon jadrových reaktorov, pretože environmentálne pravidlá obmedzujú vypúšťanie vody do okolitých vodných tokov, keď teplota riek stúpa.