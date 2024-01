Ceny elektromobilov v Nemecku po zrušení štátneho príspevku klesli

Stuttgart 20. januára (TASR) - Ceny elektromobilov v Nemecku od zrušenia príspevku na ich kúpu koncom minulého roka klesli. Zatiaľ čo niektorí výrobcovia prevzali vyplácanie zastaveného bonusu na seba, iní znížili ceny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Najprv znížila ceny francúzska automobilka Citroën, za ktorou krátko na to nasledovala skupina Volkswagen, ktorá znížila ceny rôznych modelov o 4760 až 7735 eur. Čínsky výrobca BYD na to reagoval zlacnením až o 15 %. Elektromobily však zostávajú drahé. Z 99 modelov vozidiel s elektrickým pohonom, ktoré sa v súčasnosti ponúkajú na nemeckom trhu, majú len tri cenu pod hranicou 30.000 eur. Ďalších dvanásť modelov stojí od 30.000 do 40.000 eur.



Nemecký automobilový klub (ADAC) očakáva, že mnohí kupujúci sa v budúcnosti rozhodnú pre autá so spaľovacími motormi. "Zatiaľ neexistujú takmer žiadne skutočne cenovo dostupné elektromobily," kritizoval ADAC.