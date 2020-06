Ceny energií by mali od januára klesnúť, pri elektrine asi o 5 percent

Bratislava 22. júna (TASR) - Regulované ceny elektriny pre domácnosti a malé podniky by v budúcom roku mohli klesnúť o približne päť percent. Podľa platného regulačného vzorca sa totiž cena elektriny ako komodity určuje podľa jej priemernej ceny na pražskej energetickej burze v prvých šiestich mesiacoch predchádzajúceho roka. Táto cena oproti minulému roku výrazne klesla pre koronakrízu či teplú zimu, upozornil manažér alternatívneho dodávateľa energií Magna Energia Martin Semrič. Znížiť by sa mala od budúceho roka aj regulovaná cena plynu.



"Východisková cena elektriny, ktorá vstupuje do regulačného vzorca, bola vlani 51,85 eur za megawatthodinu (MWh). Teraz sa pohybuje okolo 46 eur za MWh. Ak v závere júna nedôjde k dramatickým zmenám na burze a nebude sa meniť ani regulačný vzorec, regulovaná cena elektriny ako komodity by v budúcom roku mohla klesnúť o približne 11 percent. Po započítaní ostatných regulovaných poplatkov by to mohlo byť cca päť percent," odhadol Semrič.



Hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz cenové odhady odmietol komentovať. Konania, ktoré určia ceny energií pre budúci rok, sa podľa neho začnú až o niekoľko mesiacov. "Úrad sa pri určení ceny energií vždy riadi platnou legislatívou. V prípade elektriny budú preto východiskovými parametrami, na základe ktorých sa stanoví maximálna cena za dodávku elektriny pre domácnosti, aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (Power Exchange Central Europe) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t za obdobie od 1. januára do 30. júna 2020, ďalej koeficient na pokrytie plánovaného diagramu dodávky elektriny pre domácnosti a náklady na odchýlku, súvisiace s dodávkou elektriny domácnostiam," spresnil Igaz.



Silová elektrická energia však tvorí len časť koncovej ceny za dodávku elektriny. K sadzbe sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu, vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny. Ďalej ÚRSO priráta aj tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému.



Od začiatku budúceho roka by mala podľa výkonného riaditeľa Slovenského naftového a plynárenského zväzu (SPNZ) Richarda Kvasňovského znížiť aj regulovaná cena plynu. "Súčasný vývoj na burzách je priaznivý. Krátkodobá cena zemného plynu od začiatku roka klesla o viac ako štvrtinu. Pôsobí predovšetkým faktor prevahy ponuky nad dopytom," uviedol Kvasňovský.



V EÚ je prebytok zemného plynu pre vysoké objemy dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG), pre miernu zimu a vysoké zásoby zemného plynu. "Zásadné faktory, ktoré by mohli krátkodobo priniesť zmenu trendu a výraznejšie zdraženie plynu, nevidno. Aj z toho sa dá usudzovať, že cena zemného plynu bude v roku 2021 pre spotrebiteľov na Slovensku lacnejšia ako v tomto roku," dodal Kvasňovský.