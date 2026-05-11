Ceny energií na burzách minulý týždeň mierne klesli, výraznejšie plyn
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 11. mája (TASR) - Ceny elektriny a plynu na burzách sa v 19. týždni mierne znížili. Napriek tomu je plyn o takmer 38 % drahší ako pred rokom a elektrina zostáva vysoko nad úrovňou 100 eur za megawatthodinu (MWh).
Cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku poklesla v piatok (8. 5.) na pražskej burze PXE na 108,51 eura/MWh, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu zníženie o 1,3 %. Minulý týždeň vo štvrtok (7. 5) bola jej cena 109,94 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok (8. 5.) predával za 44,143 eura/MWh, kým minulý piatok (1. 5.) bola jeho cena 45,766 eura/MWh. Cena sa tak znížila o 3,55 %.
Analytici: Cena ropy a úroky v eurozóne môžu spomaliť zotavovanie priemyslu
Vysoká cena ropy a opätovný nárast úrokov v eurozóne majú potenciál spomaliť zotavovanie európskeho (aj slovenského) priemyslu. Relatívne vysoká energetická náročnosť slovenského priemyslu pritom zvyšuje aj jeho zraniteľnosť voči energetickým šokom. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o marcových tržbách priemyslu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Aj tento rok bude domáci priemysel navyše nútený vyrovnávať sa s domácou fiškálnou konsolidáciou a tlakom na rast miezd (napríklad výrazné zvýšenie minimálnej mzdy). Vo výhľade nájdeme aj pozitívne impulzy, ktoré by ho mohli už v tomto roku i podporiť - od nábehu produkcie nových plne elektrických modelov v kľúčovom automobilovom priemysle cez spustenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce až po nepriame efekty nemeckej fiškálnej bazuky (pozitívny impulz pre subdodávateľov na nemecký trh),“ priblížil Koršňák.
Automobilový sektor podľa analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP) čelí najmä rastúcej čínskej konkurencii. Ďalšie spomalenie môže prísť aj s novými 25-percentnými americkými clami, ktoré avizuje administratíva USA, v súčasnosti platí 15-percentné clo.
„Výrazné spomalenie v marci zažilo odvetvie výroby koksu a ropných produktov, ktoré kleslo až o 45,6 %, čo je zapríčinené zastavením toku ruskej ropy na Slovensko. Reálne tržby klesli aj vo výrobe kovov, medziročne o 5,2 %. Pokles tlmili najmä medziročne lepšie výsledky v energetike (10,7 %), vo výrobe potravín (15,8 %) a výrobe strojov a zariadení (10,1 %),“ dodali analytici IFP.
ŠÚ SR informoval, že tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, boli v marci 2026 medziročne reálne nižšie o 1,3 % (v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie). Pokles zaznamenali tretí mesiac. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví klesli tržby v siedmich.
