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Ceny energií na burzách opäť vzrástli
Oproti predchádzajúcemu týždňu bol plyn v piatok (13. 11.) drahší o 6,27 % a elektrina o 2,34 %.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Ceny elektriny a zemného plynu na burzách v 46. týždni vzrástli. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol plyn v piatok (13. 11.) drahší o 6,27 % a elektrina o 2,34 %.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok na holandskom virtuálnom uzle TTF predával za 90,952 eura za megawatthodinu (MWh), kým týždeň predtým (6. 11.) bola jeho cena 85,588 eura/MWh.
Najdrahší za posledné dva roky bol plyn 30. októbra, keď sa predával za 103,944 eura/MWh. Následne jeho cena klesla na 82,499 eura/MWh (9. 11.), odkiaľ sa opäť odrazila nahor. Medzi dôvody patrí pokračujúce napätie na Blízkom východe, očakávané ochladenie v Európe a výpadky dodávok plynu z Nórska.
Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku na pražskej burze PXE dosiahla v piatok 165,59 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým sa pohybovala na úrovni 161,81 eura/MWh. Keďže časť európskej produkcie elektriny závisí od plynových elektrární, vývoj na trhu s plynom priamo ovplyvňuje aj cenu elektriny.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok na holandskom virtuálnom uzle TTF predával za 90,952 eura za megawatthodinu (MWh), kým týždeň predtým (6. 11.) bola jeho cena 85,588 eura/MWh.
Najdrahší za posledné dva roky bol plyn 30. októbra, keď sa predával za 103,944 eura/MWh. Následne jeho cena klesla na 82,499 eura/MWh (9. 11.), odkiaľ sa opäť odrazila nahor. Medzi dôvody patrí pokračujúce napätie na Blízkom východe, očakávané ochladenie v Európe a výpadky dodávok plynu z Nórska.
Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku na pražskej burze PXE dosiahla v piatok 165,59 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým sa pohybovala na úrovni 161,81 eura/MWh. Keďže časť európskej produkcie elektriny závisí od plynových elektrární, vývoj na trhu s plynom priamo ovplyvňuje aj cenu elektriny.