Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. november 2026Meniny má Agnesa
< sekcia Ekonomika

Ceny energií na burzách opäť vzrástli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Oproti predchádzajúcemu týždňu bol plyn v piatok (13. 11.) drahší o 6,27 % a elektrina o 2,34 %.

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Ceny elektriny a zemného plynu na burzách v 46. týždni vzrástli. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol plyn v piatok (13. 11.) drahší o 6,27 % a elektrina o 2,34 %.

Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok na holandskom virtuálnom uzle TTF predával za 90,952 eura za megawatthodinu (MWh), kým týždeň predtým (6. 11.) bola jeho cena 85,588 eura/MWh.

Najdrahší za posledné dva roky bol plyn 30. októbra, keď sa predával za 103,944 eura/MWh. Následne jeho cena klesla na 82,499 eura/MWh (9. 11.), odkiaľ sa opäť odrazila nahor. Medzi dôvody patrí pokračujúce napätie na Blízkom východe, očakávané ochladenie v Európe a výpadky dodávok plynu z Nórska.

Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku na pražskej burze PXE dosiahla v piatok 165,59 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým sa pohybovala na úrovni 161,81 eura/MWh. Keďže časť európskej produkcie elektriny závisí od plynových elektrární, vývoj na trhu s plynom priamo ovplyvňuje aj cenu elektriny.
.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čakajú nás mrazy aj teploty nad 10 °C

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností