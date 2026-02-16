< sekcia Ekonomika
Ceny energií na burzách sa v minulom týždni výrazne znížili
Plyn sa blíži k hranici 30 eur za megawatthodinu (MWh), elektrická energia atakuje 90 eur/MWh.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Ceny elektriny a zemného plynu na burzách v minulom týždni ďalej klesali. Plyn sa blíži k hranici 30 eur za megawatthodinu (MWh), elektrická energia atakuje 90 eur/MWh. Nižšiu cenu plynu, ako bola v 7. týždni, zaznamenali na burze naposledy 10. januára.
Elektrina pre Slovensko s dodaním v budúcom roku sa v piatok (13. 2.) na pražskej burze PXE predávala za 90,5 eura/MWh, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu pokles o 6,4 %. Cena zemného plynu s dodaním v nasledujúcom mesiaci v piatok na holandskom virtuálnom uzle TTF poklesla medzitýždňovo o 9 % na 32,5 eura/MWh.
