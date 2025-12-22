Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny energií na burzách v minulom týždni mierne vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Elektrická energia pre Slovensko s dodaním v budúcom roku sa v piatok (19. 12.) na pražskej burze PXE predávala za 101,15 eura/MWh, čo bol oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o 1,3 %.

Bratislava 22. decembra (TASR) - Ceny elektriny a zemného plynu na burzách v minulom týždni vzrástli. Elektrina prekročila hranicu 100 eur za megawatthodinu (MWh) a plyn sa odrazil od tohoročného minima, keď sa jeho cena zvýšila nad 28 eura (MWh).

O niečo vyšší rast zaznamenala cena zemného plynu s dodaním v nasledujúcom mesiaci na holandskej burze TTF. Plyn sa v piatok predával za 28,161 eura/MWh, čo je síce blízko celoročných miním, no oproti predchádzajúcemu týždňu vzrástla cena o 1,7 %. Najnižšiu tohoročnú cenu plynu zaznamenali na burze 10. decembra, keď stál 26,602 eura/MWh.
