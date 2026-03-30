Ceny energií na burzách v minulom týždni klesli, cena plynu výrazne
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Ceny elektriny a plynu sa po rekordných nárastoch z predchádzajúceho obdobia v minulom týždni znížili. Napriek tomu ale elektrina stále zostala vysoko nad úrovňou 100 eur za megawatthodinu (MWh) a plyn naďalej atakuje dvojročné rekordy.
Cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku poklesla v piatok (27. 3.) na pražskej burze PXE na 113,83 eura/MWh, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu zníženie o 0,7 %. Cena zemného plynu s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa znížila oveľa výraznejšie, keď sa na holandskom virtuálnom uzli TTF plyn v piatok predával za 54,177 eura/MWh. Medzitýždňovo tak zemný plyn zlacnel o 8,6 %, no stále sa jeho cena pohybuje v blízkosti dvojročného maxima 61,852 eura/MWh z 19. marca tohto roka.
Za pozornosť stojí aj cena zemného plynu s dodaním v lete tohto roka. Plyn s dodaním v júli, auguste či septembri je mierne drahší ako cena na apríl. V minulosti pritom bola cena plynu s dodaním v letných mesiacoch výrazne nižšia ako zimné dodávky, a to využívali obchodníci na naplnenie zásobníkov. Vzhľadom na to, že aj uskladnenie plynu si vyžaduje určité náklady, nákup plynu v letných mesiacoch aktuálne nedáva ekonomický zmysel.
