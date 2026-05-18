Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
Ceny energií na burzách v minulom týždni vzrástli, cena plynu výrazne

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Ceny elektriny a plynu na burzách sa po predchádzajúcom poklese v 20. týždni opäť zvýšili. Plyn zdražel o 13,65 %, čím sa jeho cena vrátila na úroveň zo začiatku apríla, cena elektriny stúpla o 1,34 %.

Cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku vzrástla v piatok (15. 5.) na pražskej burze PXE na 109,96 eura za megawatthodinu (MWh), kým minulý týždeň bola 108,51 eura/MWh.

Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 50,167 eura/MWh, minulý týždeň to bolo za 44,143 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, kedy sa predával za 61,507 eura/MWh.
