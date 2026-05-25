Ceny energií na burzách v minulom týždni mierne klesli
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Ceny elektriny a plynu na burzách sa v 21. týždni mierne znížili. Cena plynu po minulotýždňovom prudkom zvýšení klesla o 2,96 %, kým elektrina zlacnela o 1,45 %.
Cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku klesla v piatok (22. 5.) na pražskej burze PXE na 108,37 eura za megawatthodinu (MWh), kým minulý týždeň bola 109,96 eura/MWh. Okolo hranice 108 eur/MWh sa tak cena tejto komodity stabilne drží už tretí týždeň po sebe.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 48,683 eura/MWh, kým minulý týždeň to bolo za 50,167 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,507 eura/MWh. Odvtedy bola cena najnižšia v polovici apríla, keď nakrátko klesla pod úroveň 39 eur/MWh.
