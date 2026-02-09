< sekcia Ekonomika
Ceny energií poklesli, elektrina sa držala pod 100 eur/MWh
Výraznejší pokles zaznamenala cena zemného plynu, a to až takmer o desatinu.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Ceny elektriny a zemného plynu sa na komoditných burzách v minulom týždni znížili. Výraznejší pokles zaznamenala cena zemného plynu, a to až takmer o desatinu. Cena elektriny zostala pod úrovňou 100 eur za megawatthodinu (MWh).
Elektrina pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku sa v piatok (6. 2.) na pražskej burze PXE predávala za 96,68 eura/MWh, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu pokles o 1,7 %. Aj naďalej platí, že na západ od slovenských hraníc je elektrina lacnejšia. V Česku sa v rovnakom týždni predávala za 92,99 eura/MWh, v Nemecku za 85,24 eura/MWh a vo Francúzsku za 50,51 eura/MWh.
Elektrinu za vyššie ceny ako na Slovensku ponúkali obchodníci v minulom týždni pre Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, kde prekročili 100 eur/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok predával na holandskom virtuálnom uzli TTF za 35,694 eura/MWh, čo je medzitýždňový pokles o 9,2 %. Najnižšia cena zemného plynu bola v minulom týždni v utorok (3. 2.), keď spadla pod 33 eur/MWh.
