Ceny energií pre SR dosiahli v minulom týždni tohtoročné maximá

Bratislava 25. novembra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v budúcom roku dosiahla v piatok (22. 11.) na pražskej burze PXE úroveň 110,32 eura za megawatthodinu (MWh). To predstavuje oproti predchádzajúcemu týždňu mierny nárast o približne 0,7 %, pričom cena predošlý piatok 15. novembra bola na úrovni 109,59 eura/MWh. Vo štvrtok (21. 11.) dosiahla cena elektrickej energie najvyššiu hodnotu tohto roka, keď sa dostala na úroveň 114,09 eura/MWh. Nové tohtoročné maximum zaznamenala aj cena zemného plynu, ktorý sa taktiež vo štvrtok dostal na najvyššiu úroveň, a to 48,303 eura/MWh.



Piatková hodnota zemného plynu na holandskej burze TTF s dodaním v budúcom mesiaci bola vo výške 47,018 eura/MWh. To predstavuje medzitýždňový rast o približne jedno percento, pričom predchádzajúci piatok 15. novembra dosiahol plyn úroveň 46,551 eura/MWh.