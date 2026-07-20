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Ceny energií sa v minulom týždni výrazne zvýšili
Ceny plynu rastú pre obavy obchodníkov z eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom, ktorý obmedzuje lodnú dopravu Hormuzským prielivom.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Ceny plynu aj elektriny sa v minulom týždni výrazne zvýšili. Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok (17. 7.) na holandskej burze TTF predával za 57,395 eura za megawatthodinu (MWh), čo je medzitýždňový nárast o 17,9 %. Elektrina pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku zdražela o 6,4 %, keď prekročila hranicu 120 eur/MWh.
Ceny energií sa tak dostali na úroveň dvojročných rekordov. Zemný plyn bol drahší iba v marci tohto roka, keď sa jeho cena nakrátko vyhupla na 60,680 eura/MWh. Elektrina už prekročila minuloročné maximá (114,8 eura/MWh).
Ceny plynu rastú pre obavy obchodníkov z eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom, ktorý obmedzuje lodnú dopravu Hormuzským prielivom. Elektrina je úzko naviazaná na ceny plynu, keďže veľká časť sa vyrába práve v paroplynových elektrárňach.
Aktuálne zdraženie sa do cien energií pre domácnosti zatiaľ neprenesie, keďže stále platí zmluva so Slovenskými elektrárňami o dodávkach elektriny pre zraniteľných odberateľov za zníženú cenu. Rozhodujúce obdobie pre určenie ceny plynu pre zraniteľných odberateľov v budúcom roku sa skončilo koncom júna.
Zdraženie sa však môže odraziť na cenách výrobkov firiem, ktoré energie nakupujú na spotovom trhu.
Ceny energií sa tak dostali na úroveň dvojročných rekordov. Zemný plyn bol drahší iba v marci tohto roka, keď sa jeho cena nakrátko vyhupla na 60,680 eura/MWh. Elektrina už prekročila minuloročné maximá (114,8 eura/MWh).
Ceny plynu rastú pre obavy obchodníkov z eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom, ktorý obmedzuje lodnú dopravu Hormuzským prielivom. Elektrina je úzko naviazaná na ceny plynu, keďže veľká časť sa vyrába práve v paroplynových elektrárňach.
Aktuálne zdraženie sa do cien energií pre domácnosti zatiaľ neprenesie, keďže stále platí zmluva so Slovenskými elektrárňami o dodávkach elektriny pre zraniteľných odberateľov za zníženú cenu. Rozhodujúce obdobie pre určenie ceny plynu pre zraniteľných odberateľov v budúcom roku sa skončilo koncom júna.
Zdraženie sa však môže odraziť na cenách výrobkov firiem, ktoré energie nakupujú na spotovom trhu.