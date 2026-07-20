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Ceny energií sa v minulom týždni výrazne zvýšili

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ceny plynu rastú pre obavy obchodníkov z eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom, ktorý obmedzuje lodnú dopravu Hormuzským prielivom.

Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Ceny plynu aj elektriny sa v minulom týždni výrazne zvýšili. Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok (17. 7.) na holandskej burze TTF predával za 57,395 eura za megawatthodinu (MWh), čo je medzitýždňový nárast o 17,9 %. Elektrina pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku zdražela o 6,4 %, keď prekročila hranicu 120 eur/MWh.

Ceny energií sa tak dostali na úroveň dvojročných rekordov. Zemný plyn bol drahší iba v marci tohto roka, keď sa jeho cena nakrátko vyhupla na 60,680 eura/MWh. Elektrina už prekročila minuloročné maximá (114,8 eura/MWh).

Ceny plynu rastú pre obavy obchodníkov z eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom, ktorý obmedzuje lodnú dopravu Hormuzským prielivom. Elektrina je úzko naviazaná na ceny plynu, keďže veľká časť sa vyrába práve v paroplynových elektrárňach.

Aktuálne zdraženie sa do cien energií pre domácnosti zatiaľ neprenesie, keďže stále platí zmluva so Slovenskými elektrárňami o dodávkach elektriny pre zraniteľných odberateľov za zníženú cenu. Rozhodujúce obdobie pre určenie ceny plynu pre zraniteľných odberateľov v budúcom roku sa skončilo koncom júna.

Zdraženie sa však môže odraziť na cenách výrobkov firiem, ktoré energie nakupujú na spotovom trhu.
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