V Košickom kraji stúpli ceny energií v organizáciách trojnásobne

Košice 27. januára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) má od viacerých organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti avizované niekoľkonásobné zvýšenie výdavkov na energie, niekde aj na úrovni 300 percent. Jedným z chystaných opatrení bude aj vytvorenie Krajskej energetickej agentúry. TASR to potvrdil hovorca kraja Michal Hudák.



Oddelenie energetiky Úradu KSK aktuálne pripravuje analýzu dosahu nárastu cien na samosprávny kraj. "Ide však o časovo aj technicky náročný proces, nakoľko zmluvy na nákup energií v našich organizáciách končia v rôznych obdobiach a naše najväčšie organizácie z hľadiska odberu energií majú podpísané zmluvy, kde sa cena aktualizuje mesačne vzhľadom na vývoj spotovej ceny na burze. Aj preto bude jedným z našich budúcich energetických opatrení vytvorenie Krajskej energetickej agentúry, ktorá bude organizáciám v našom zriadení pomáhať s energetickým manažmentom s cieľom zaviesť spoločný nákup energií," uviedol hovorca.



V súvislosti s nárastom cien energií na Úrade KSK sledujú a vyhodnocujú možnosti finančnej pomoci a kompenzácií od jednotlivých ministerstiev. Aktuálne je aktívna iba schéma štátnej pomoci Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorá je určená pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. "Kým nepríde štát s konkrétnou akčnou pomocou pre krízou postihnuté subjekty verejnej správy, musíme to zvládnuť sami," konštatoval Hudák.



KSK uvádza, že implementoval nárast cien energií a prijímal zásadné úsporné opatrenia už pri tvorbe súčasného rozpočtu. Zvýšené ceny sa pritom čiastočne do rozpočtu premietli už v roku 2022. "Ak by sme mali porovnávať nárast oproti nekrízovému roku 2021, tak do roku 2023 položka výdavkov za energie narástla z 3,1 milióna eur na osem miliónov eur," dodal hovorca.



Bezprostredné opatrenia energetickej úspornosti zahŕňali ako prvé súbor odporúčaní pre kultúrne organizácie. Stredné krajské školy začali taktiež prijímať kroky, napríklad v podobe revízie spotrebičov a náhrad osvetlenia za úspornejšie a ekonomicky výhodnejšie varianty. "Riaditeľom škôl boli odprezentované viaceré úsporné opatrenia, Úrad KSK tiež deklaroval pomoc pri zostavení metodických pokynov na zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie energetickej náročnosti," uviedla krajská samospráva.