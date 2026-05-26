Ceny energií viedli k vysokému rastu cien švédskych producentov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Autor TASR
Štokholm 26. mája (TASR) - Ceny švédskych priemyselných výrobcov zaznamenali v apríli prudké zrýchlenie rastu, ktoré bolo najvýraznejšie za viac než tri roky. Dôvodom sú rastúce ceny energií. Uviedol to v utorok švédsky štatistický úrad, ktorého údaje priniesla agentúra DPA.

Ceny producentov vzrástli v apríli medziročne o 4,7 %, zatiaľ čo v marci sa zvýšili o 2 %. To je najvyšší rast cien priemyselných výrobcov v škandinávskej krajine od februára 2023, v ktorom ceny producentov vzrástli o 9,3 %.

„Zvýšené ceny ropy sa premietli do cien viacerých výrobkov. Práve tieto ceny sú príčinou najvýraznejšieho rastu cien producentov od februára 2023,“ povedala Chatrine Lundbecková zo štatistického úradu.

Ceny výrobkov súvisiacich s energiami vzrástli v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 27 %, zatiaľ čo napríklad ceny kapitálových tovarov sa zvýšili o 0,6 %. Navyše, ceny spotrebného tovaru klesli o 3,2 %. Bez započítania výrobkov súvisiacich s energiami sa ceny švédskych producentov zvýšili v apríli o 1,4 %.

Na medzimesačnej báze vzrástli ceny švédskych priemyselných výrobcov minulý mesiac o 1,1 %. Tempo rastu sa tak v porovnaní s vývojom v marci zrýchlilo na takmer dvojnásobok, keď v marci vzrástli o 0,6 %.
