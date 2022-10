Ceny európskeho plynu klesli, aj za týždeň si pripíše straty

Amsterdam 14. októbra (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v piatok klesli. Aj za týždeň smeruje komodita k strate, keďže štátom sa darí plniť zásobníky pred zimou. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Štáty v Európe úspešne zvyšujú zásoby plynu, ktoré budú fungovať ako nárazník a pomôžu im prekonať zimu, aj keď Rusko ešte viac zníži dodávky do Európy.



Kontrakty na plyn v Európe klesli v piatok až o 2,5 % po veľkých výkyvoch v tomto týždni. Zároveň predpovede počasia signalizujú teploty nad priemerom počas kľúčovej vykurovacej sezóny, čo by mohlo naznačovať nižší dopyt v zime.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze v Amsterdame predával v piatok o 8.35 h miestneho času po 150 eur za megawatthodinu. To predstavuje týždenný pokles o 4 %.



Zásobníky plynu v Európe sú naplnené na viac ako 91 %, čo je nad päťročným priemerom, pričom miera zásob v Nemecku dosiahla 95 %, čo je úroveň, ktorú nemecké úrady chceli dosiahnuť do 1. novembra. To zvyšuje šance Európy vyhnúť sa nedostatku alebo prideľovaniu plynu počas zimy. Výsledok však bude závisieť od schopnosti domácností a firiem znížiť spotrebu, aby sa zásoby rýchlo nevyčerpali.



Vyhliadky na miernu zimu by mohli tiež pomôcť regiónu dosiahnuť svoj cieľ znížiť spotrebu plynu o 15 %. Vedci z Copernicus Climate Change Service uviedli, že existuje 50- až 60-percentná pravdepodobnosť, že Spojené kráľovstvo, veľká časť pobrežia Stredozemného mora a časti strednej Európy zaznamenajú v nasledujúcich mesiacoch výrazne nadpriemerné teploty.



Cena plynu však zostáva viac ako štvornásobne vyššia, než je bežné v danom ročnom období, pričom trhy sú citlivé na akékoľvek správy, ktoré by mohli ohroziť už aj tak napäté dodávky. Tento týždeň Rusko vystupňovalo útoky na Ukrajinu, čo vyvolalo obavy o transport paliva cez túto vojnou zničenú krajinu.



Ruské rakety a bezpilotné lietadlá poškodili energetickú kapacitu a zariadenia na Ukrajine vrátane prenosových staníc a výrobných firiem, uviedol vo štvrtok (23. 10.) ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko v televízii Bloomberg. Je tu možnosť, že Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, povedal.



Tranzit ruského plynu do Európy cez Ukrajinu je zatiaľ podľa dostupných informácií o objednávkach v piatok stabilný.