Ceny fínskych priemyselných výrobcov opäť klesli
Ceny fínskych producentov klesli v júli medziročne o 1,5 % po 1,8-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Helsinki 25. augusta (TASR) - Ceny fínskych priemyselných výrobcov pokračovali v júli v poklese, už štvrtý mesiac v rade, tempo poklesu však bolo najslabšie za tri mesiace. Uviedol to v pondelok čínsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Ceny fínskych producentov klesli v júli medziročne o 1,5 % po 1,8-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Ceny klesajú už od apríla, pričom najvýraznejší pokles zaznamenali v máji, a to o 2 %. Za ďalším poklesom cien producentov sú najmä klesajúce ceny ropných produktov a celulózy, uviedli štatistici.
Čo sa týka trhov, výrazne sa pod pokračujúci pokles cien výrobcov podpísali ceny pre zahraničné trhy. Tie klesli o 2,7 %. Klesli aj ceny pre domáci trh, avšak iba o 0,4 %.
Aj v medzimesačnom porovnaní ceny fínskych výrobcov pokračovali v poklese, tempo poklesu však bolo stabilné. Ako v júni, tak aj v júli klesli o 0,1 %.
