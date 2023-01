Ceny fínskych výrobcov rástli v decembri najslabšie za 1,5 roka

Helsinki 24. januára (TASR) - Ceny fínskych priemyselných výrobcov pokračovali v závere minulého roka v raste, tempo rastu sa však už šiesty mesiac po sebe spomalilo, a to na najnižšiu úroveň za 1,5 roka. Údaje fínskeho štatistického úradu zverejnil portál RTTNews.



Ceny fínskych producentov vzrástli v decembri medziročne o 14,5 % po 18,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Bol to najslabší rast cien priemyselných výrobcov od júna 2021, v ktorom sa zvýšili o 11 %.



Pod vývoj cien producentov sa v poslednom mesiaci roka podpísal najmä rast cien papiera a papierenských výrobkov. Rast však zaznamenali aj ceny elektrickej energie a ropných produktov.



V medzimesačnom porovnaní ceny fínskych producentov klesli o 0,8 %. To znamená rovnaké tempo poklesu ako v novembri, pričom najvýraznejšie medzimesačný vývoj cien ovplyvnil pokles cien ropných výrobkov.



Za celý rok 2022 vzrástli ceny producentov o 24,2 %. To znamená takmer dvojnásobný rast v porovnaní s rokom 2021, v ktorom sa ceny priemyselných výrobcov zvýšili o 12,7 %.