< sekcia Ekonomika
Ceny fínskych výrobcov v apríli medziročne vzrástli
Zvýšili sa tak najvýraznejšie od februára 2023.
Autor TASR
Helsinki 25. mája (TASR) - Výrobné ceny vo Fínsku sa v apríli medziročne posilnili o 4,6 % po tom, ako v marci v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpli o 2,6 %. Zvýšili sa tak najvýraznejšie od februára 2023. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Najviac sa vo Fínsku medziročne v apríli posilnili výrobné ceny v spracovateľskom priemysle, a to o 4,7 %. V rámci tohto odvetvia vzrástli ceny odevov (2,6 %), výrobkov z gumy a plastov (1,1 %), elektrických zariadení (3,7 %) či nábytku (4,2 %). Ceny výrobcov vo fínskom odvetví ťažby a dobývania stúpli o 9,3 %. Výrobné ceny v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu sa oproti aprílu 2025 zvýšili o 1 %.
V porovnaní s marcom sa fínske výrobné ceny v apríli posilnili o 1,2 % po tom, ako v marci medzimesačne o 1,4 % klesli.
Najviac sa vo Fínsku medziročne v apríli posilnili výrobné ceny v spracovateľskom priemysle, a to o 4,7 %. V rámci tohto odvetvia vzrástli ceny odevov (2,6 %), výrobkov z gumy a plastov (1,1 %), elektrických zariadení (3,7 %) či nábytku (4,2 %). Ceny výrobcov vo fínskom odvetví ťažby a dobývania stúpli o 9,3 %. Výrobné ceny v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu sa oproti aprílu 2025 zvýšili o 1 %.
V porovnaní s marcom sa fínske výrobné ceny v apríli posilnili o 1,2 % po tom, ako v marci medzimesačne o 1,4 % klesli.