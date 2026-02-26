Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny fínskych výrobcov vzrástli najprudším tempom za takmer tri roky

Ceny producentov vzrástli v januári medziročne o 1,9 %. To je výrazný obrat po decembrovom poklese o 0,8 %, navyše, znamená to najprudší rast od marca 2023.

Helsinki 26. februára (TASR) - Po poklese v závere minulého roka sa ceny priemyselných výrobcov vo Fínsku vrátili v januári k rastu, pričom jeho tempo bolo najvyššie za takmer tri roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje fínskeho štatistického úradu, ktoré priniesol portál RTTNews.

Ceny producentov vzrástli v januári medziročne o 1,9 %. To je výrazný obrat po decembrovom poklese o 0,8 %, navyše, znamená to najprudší rast od marca 2023. Vtedy sa ceny fínskych výrobcov zvýšili o 3,8 %.

Najvýraznejšie sa pod januárový vývoj cien producentov podpísali ceny elektrickej energie a základných drahých a iných neželezných kovov. Na druhej strane, celkový rast cien výrobcov obmedzil pokles cien rafinovaných ropných produktov, papiera a výrobkov z neho.

Aj na medzimesačnej báze sa ceny fínskych producentov vrátili v januári k rastu. Zvýšili sa o 4,3 % po tom, ako v decembri o 1 % klesli.
