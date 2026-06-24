< sekcia Ekonomika
Ceny fínskych výrobcov vzrástli v máji najprudšie za viac než tri roky
Ceny producentov vo Fínsku vzrástli v máji v medziročnom porovnaní o 7,4 %. To bolo najvyššie tempo rastu od februára 2023, keď sa ceny výrobcov zvýšili o 9,2 %.
Autor TASR
Helsinki 24. júna (TASR) - Ceny fínskych priemyselných výrobcov zaznamenali v máji výrazné zrýchlenie rastu, pričom jeho tempo bolo najvyššie za viac než tri roky. Uviedol to v stredu fínsky štatistický úrad, ktorý poukázal najmä na omnoho vyššie ceny v oblasti verejných služieb a v sektore ťažby. Informovala o tom agentúra DPA.
Ceny producentov vo Fínsku vzrástli v máji v medziročnom porovnaní o 7,4 %. To bolo najvyššie tempo rastu od februára 2023, keď sa ceny výrobcov zvýšili o 9,2 %. Na porovnanie, v apríli rast dosiahol 4,6 %.
Prudko vzrástli najmä ceny v oblasti verejných služieb. Tie sa zvýšili medziročne o 17,9 %, zatiaľ čo v apríli zaznamenali rast iba o 1 %. Zrýchlenie rastu vykázali aj ceny v oblasti ťažby. Po aprílovom raste o 9,3 % sa v máji zvýšili o 11,9 %.
Ceny producentov vo Fínsku vzrástli v máji v medziročnom porovnaní o 7,4 %. To bolo najvyššie tempo rastu od februára 2023, keď sa ceny výrobcov zvýšili o 9,2 %. Na porovnanie, v apríli rast dosiahol 4,6 %.
Prudko vzrástli najmä ceny v oblasti verejných služieb. Tie sa zvýšili medziročne o 17,9 %, zatiaľ čo v apríli zaznamenali rast iba o 1 %. Zrýchlenie rastu vykázali aj ceny v oblasti ťažby. Po aprílovom raste o 9,3 % sa v máji zvýšili o 11,9 %.