Ceny garáží a parkovacích miest rastú, niekde rýchlejšie ako byty
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Ceny samostatných garáží a parkovacích miest rastú dvojciferne a v niektorých regiónoch tempo prekonáva aj rast cien bytov. Priemerná cena parkovacieho miesta na Slovensku presiahla 23.000 eur, čo je medziročne viac o 16 %. Spoločnosť RE/MAX Slovensko o tom v stredu informovala podľa analýzy portálu Parking.sk na základe vyše 20.000 inzerátov.
Najdrahšia zostáva Bratislava, kde priemerná cena parkovacieho miesta prevyšuje 33.000 eur a garážové státie má hodnotu približne 37.000 eur, čo je o 41 % viac než celoslovenský priemer. Rozdiel medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska pri garážach presahuje 13.000 eur. Dôvodom výšky ceny v Bratislave je kombinácia vysokej hustoty bývania, poddimenzovanej infraštruktúry a regulovaného parkovania, ktoré obmedzuje ponuku verejných miest a zvyšuje hodnotu súkromných kapacít.
„Za posledné roky ceny výrazne vzrástli, v poslednom období najmä aj vďaka parkovacej politike, v niektorých lokalitách aj o desiatky percent. Najviac rástli ceny v centre (Bratislavy), v Starom Meste, na Nivách a v širšom centre, najmä v novostavbách. Ceny garáží sa úplne bežne pohybujú na úrovni 35.000 až 45.000 eur,“ priblížil realitný expert RE/MAX Alexander Krajňak.
Najvyšší medziročný rast cien v segmente garáží a parkovacích miest zaznamenal Trenčiansky kraj o 30 %.
„Dobrou investíciou sa garáž stáva predovšetkým v správnej lokalite. Teda tam, kde je dlhodobý nedostatok parkovania, regulácia a hustá zástavba. Rozhodujúci je aj pomer ceny a nájmu,“ uviedla Marta Čajkovská z RE/MAX. Podľa nej v Bratislave sa nájom pohybuje medzi 80 až 150 eurami mesačne, čo pri rozumnej vstupnej cene môže znamenať hrubý výnos 4 až 7 percent ročne. „Prenájom garáže je spravidla jednoduchší než prenájom bytu. Má nízke náklady, minimum starostí a menšie riziko neplatiča,“ podotkla odborníčka.
Výrazný rast cien evidujú aj Košice, ktoré sa zaraďujú hneď za Bratislavu. „Najrýchlejší rast cien garáží zaznamenávame v mestskej časti Západ-Terasa a v Starom Meste. Práve tam je rezidenčné parkovanie najviac limitované a dopyt po krytom státí prevyšuje ponuku,“ povedala realitná expertka RE/MAX Beáta Hamarová.
Bežné ceny garáží v Košiciach na periférii dosahujú 20.000 až 28.000 eur, na sídliskách 28.000 až 38.000 eur, v širšom centre 38.000 až 48.000 eur. Nájdu sa aj výnimky za takmer 50.000 eur. Prenájmy garáží v Košiciach sú zhruba od 100 do 180 eur mesačne, pri špecifických prémiových prípadoch aj viac.
„Pri nedostatku parkovania v mestách vidíme priestor na ďalší, aj keď mierny rast cien, najmä v lokalitách, kde je kapacita dlhodobo limitovaná. Ak by sa výrazne zhoršila ekonomická situácia alebo pribudli nové parkovacie kapacity, môže prísť aj k ochladeniu, hoci to sa nateraz neočakáva,“ dodala Čajkovská.
