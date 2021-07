Ceny hlavných potravinárskych komodít sa zmiernia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Paríž/Rím 5. júla (TASR) - Ceny hlavných potravinárskych komodít sa v nasledujúcej dekáde znížia. Prispeje k tomu vyššia produktivita na farmách aj spomalenie dopytu z Číny. Ale globálne ciele v oblasti redukcie hladu a emisií sa pri súčasnej politike pravdepodobne nepodarí splniť. Uviedli to v pondelok vo svojej správe Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zároveň však predpovedajú, že emisie z poľnohospodárstva stúpnu, najmä zo živočíšnej výroby.Ceny poľnohospodárskych komodít od minulého roka stúpli pre strmý nárast importu do Číny a stenčovanie zásob. FAO preto v júni predpovedala rekordný nárast nákladov pre dovozcov potravín v roku 2021. Ale v nasledujúcom desaťročí by sa mali ceny väčšiny hlavných poľnohospodárskych komodít reálne mierne znížiť.Dopyt v Číne zostane motorom rastu cien na svetových poľnohospodárskych trhoch, najmä pokiaľ ide o spotrebu mäsa a rýb, ale bude stúpať pomalším tempom ako v minulom desaťročí.Predpokladá sa, že emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva sa v nasledujúcich 10 rokoch zvýšia o 4 %, pričom zvieratá sa budú podieľať na ich raste viac ako 80 %.“ uviedli FAO a OECD v spoločnej správe o výhľade pre globálne poľnohospodárstvo do roku 2030.FAO odhaduje, že spotreba mäsa z priemyselných krajín bude v nasledujúcich 10 rokoch klesať. Je to spôsobené rastúcimi obavami o životné prostredie a zdravie.Podľa FAO budú ľudia jesť najmä menej červeného mäsa a nahradia ho hydinovým mäsom alebo mliečnymi výrobkami.Čo sa týka pandémie nového koronavírusu, FAO a OECD poznamenali, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa ukázali ako odolné, ale straty príjmu a zvýšenie spotrebiteľských cien potravín pripravili mnohých ľudí o prístup k zdravému jedlu.Odborníci očakávajú, že počas nasledujúcich 10 rokov dôjde k zvýšeniu celkovej dostupnosti potravín o 4 %. V priemere by mal mať v roku 2030 každý prístup k potravinám s hodnotou 3025 kalórií denne. Tento vývoj sa dotkne najmä transformujúcich sa krajín. Pokiaľ ide o chudobnejšie rozvojové krajiny, experti nevidia takmer nijaké zmeny.