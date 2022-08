Ceny importu do USA aj exportu v júli medzimesačne klesli

Washington 12. augusta (TASR) - Dovozné ceny do USA v júli klesli, a viac ako ekonómovia očakávali. Znížili sa aj ceny vývozu. Prispel k tomu nielen citeľný pokles cien palív, ale aj nižšie náklady na iné produkty. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v piatok uverejnilo americké ministerstvo práce.



Podľa štatistík ceny importu do USA v júli klesli o 1,4 % oproti júnu, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 0,3 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa júlové dovozné ceny znížia o 1 % po pôvodnom zvýšení o 0,2 % v júni pred revíziou.



Medziročne ceny importu v júli stúpli o 8,8 %, čo bolo pomalšie tempo ako ich nárast o 10,7 % v júni.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že ceny dovážaných palív minulý mesiac klesli o 7,5 % po zvýšení o 6,2 % v júni. Ceny ropy sa v sledovanom období znížili o 6,8 %, zatiaľ čo náklady na dovážané potraviny klesli o 0,9 %.



Tzv. jadrové dovozné ceny bez palív a potravín zároveň klesli v júli medzimesačne o 0,5 % a medziročne vzrástli o 3,8 %. Sila amerického dolára pomáhala udržať pod kontrolou základné dovozné ceny.



Dolár od začiatku roka posilnil voči menám hlavných obchodných partnerov o zhruba 10 %.



Správa ministerstva tiež ukázala, že aj vývozné ceny v júli medzimesačne klesli, a to o 3,3 % po tom, ako v júni vzrástli o 0,7 %. Analytici pritom odhadovali, že sa znížia o 1,1 %.



V medziročnom porovnaní vzrástli júlové ceny exportu o 13,1 % po júnovom zvýšení o 18,1 %.