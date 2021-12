Ceny importu do USA aj exportu v novembri vzrástli podľa očakávania

Washington 15. decembra (TASR) - Ceny importu do USA aj exportu v novembri podľa očakávania pokračovali v raste. Informovalo o tom v stredu americké ministerstvo práce. To naznačuje, že inflačné tlaky v USA stúpajú.



Ministerstvo práce USA v stredu oznámilo, že dovozné ceny minulý mesiac vzrástli o 0,7 % po októbrovom revidovanom zvýšení o 1,5 %.



Ekonómovia očakávali, že rast dovozných cien sa v novembri spomalí na 0,7 % po pôvodnom októbrovom skoku o 1,2 % pred revíziou.



Náklady na dovoz paliva v sledovanom období stúpli o 2 % (o 11,1 % v predchádzajúcom mesiaci) a ceny importu bez paliva sa zvýšili o 0,5 %.



V medziročnom porovnaní dovozné ceny v novembri vyskočili o 11,7 %, čo bol ich najprudší nárast od septembra 2011.



Správa ministerstva obchodu tiež ukázala, že ceny exportu sa aj v novembri zvýšili, už 18. mesiac po sebe, a to o 1 %. To bolo tiež slabšie tempo ako ich revidovaný nárast o 1,6 % v októbri.



Ekonómovia však očakávali horší výsledok, a to, že exportné ceny stúpnu v novembri o 0,5 % po pôvodnom zvýšení o 1,6 % mesiac predtým.



V medziročnom porovnaní exportné ceny vzrástli o bezprecedentných 18,2 % (o 18 % v októbri).