Washington 17. februára (TASR) - Ceny importu do USA aj v januári klesli, už siedmy mesiac po sebe, zatiaľ čo ceny exportu sa prekvapujúco zvýšili. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Ministerstvo uviedlo, že dovozné ceny do USA v januári 2023 klesli o 0,2 % oproti decembru, keď sa po revízii medzimesačne znížili o 0,1 %. Ekonómovia takýto výsledok očakávali. Takisto očakávali, že dovozné ceny klesnú v prvom mesiaci roka o 0,2 % po pôvodnom náraste o 0,4 % v decembri pri predbežnom odhade.



Dovozné ceny bez palív minulý mesiac vzrástli o 0,3 % po tom, čo v decembri stúpli o 0,4 %. A náklady na dovoz palív sa v januári znížili o 4,9 % (-4,4 % v decembri).



V medziročnom porovnaní ceny dovozu v januári stúpli o 0,8 %, čo bolo najslabšie tempo ich rastu od januára 2021.



V správe ministerstva sa ďalej uvádza, že vývozné ceny v januári ožili a vzrástli medzimesačne o 0,8 %, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že sa znížia o 0,2 % po revidovanom poklese o 3,2 % v decembri.



Išlo o prvé zvýšenie exportných cien od júna 2022, ktoré prekvapilo analytikov. Predpovedali totiž, že sa aj v januári znížia, a to o 0,2 %, po decembrovom poklese o 2,6 % v predbežných údajoch.



Za januárovým nárastom cien exportu bolo najmä zvýšenie cien nepoľnohospodárskych produktov o 0,8 %.