Washington 15. septembra (TASR) - Ceny importu do USA sa v auguste zvýšili už tretí mesiac po sebe a viac, ako ekonómovia odhadovali. Informovalo o tom americké ministerstvo práce, ktoré zároveň revidovalo smerom nahor údaje za júl. To naznačuje, že inflačné tlaky v USA stúpajú.



Ministerstvo práce v utorok oznámilo, že dovozné ceny minulý mesiac vzrástli o 0,9 % po júlovom revidovanom zvýšení o 1,2 %.



Ekonómovia pritom očakávali, že sa tempo rastu dovozných cien v auguste spomalí na 0,5 % z pôvodných 0,7 % v júli pred revíziou.



V medziročnom porovnaní klesli dovozné ceny v auguste o 1,4 %, čo je menej ako v júli, keď sa znížili o 2,8 %.



Ministerstvo práce uviedlo tiež, že aj vývozné ceny v auguste medzimesačne stúpli, a to o 0,5 % po júlovom revidovanom náraste o 0,9 %. Ekonómovia pritom počítali so spomalením ich rastu na 0,4 % z pôvodných 0,8 % v júli.