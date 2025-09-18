Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny írskych rezidenčných nehnuteľností spomalili v júli tempo rastu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Ceny írskych rezidenčných nehnuteľností rástli najslabšie za takmer 1,5 roka

Autor TASR
Dublin 18. septembra (TASR) - Ceny írskych rezidenčných nehnuteľností spomalili v júli tempo rastu na najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka. Poukázali na to údaje írskeho štatistického úradu, ktoré zverejnil portál RTTNews.

Ceny rezidenčných nehnuteľností v Írsku, ktoré rastú nepretržite od februára 2020, vzrástli v júli medziročne o 7,5 %. V predchádzajúcom mesiaci rast cien dosiahol 7,9 %. Navyše, júlové tempo rastu bolo najslabšie od marca 2024, keď sa ceny nehnuteľností na bývanie zvýšili o 7,4 %.

Rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v júli rástli ceny výraznejšie v oblastiach mimo hlavného mesta. Zatiaľ čo v Dubline sa zvýšili o 6 %, mimo neho rast cien rezidenčných nehnuteľností dosiahol 8,7 %.

Čo sa týka samotného Dublinu, za šesťpercentným rastom bol najmä vývoj cien rodinných domov. Tie vzrástli v júli medziročne o 6,2 %, zatiaľ čo ceny bytov sa zvýšili o 5,3 %.
