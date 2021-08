Ceny japonských výrobcov rástli v júli najrýchlejšie za trinásť rokov

Tokio 12. augusta (TASR) – Ceny japonských producentov zaznamenali v júli najvýraznejší rast za takmer 13 rokov. Zatiaľ však nie je isté, či producenti zvýšené náklady začnú presúvať na zákazníkov, čo by znamenalo výraznejší rast spotrebiteľských cien. Spotrebiteľská inflácia dosahuje úroveň tesne nad nulou, keďže spotreba v Japonsku je na rozdiel od iných rozvinutých ekonomík nízka.



Ceny producentov v Japonsku vzrástli v júli medziročne o 5,6 %, uviedla vo štvrtok centrálna banka. To znamená rast cien piaty mesiac po sebe a zároveň najvyššie tempo rastu od septembra 2008.



Rast cien výrobcov prekonal aj odhady ekonómov. Tí počítali s rastom o 5 %, čo by bolo rovnaké tempo rastu, aké ceny zaznamenali v júni.



Medzimesačne sa ceny producentov zvýšili v júli o 1,1 %, čo predstavuje najvýraznejšie tempo rastu za takmer dva roky. V júni sa ceny výrobcov zvýšili v porovnaní s májom o 0,6 %.