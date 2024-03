Ceny kakaa dosiahli nový rekord, prekročili hranicu 9000 USD za tonu

New York/Londýn 25. marca (TASR) - Ceny kakaa dosiahli v pondelok nový rekord, keď po prvý raz prekonali hranicu 9000 USD za tonu. Dôvodom sú obavy z jeho nedostatku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ceny kontraktov na dodávky kakaa len tento mesiac vzrástli o 50 % a od začiatku roka sa viac ako zdvojnásobili. Slabá úroda v dôsledku nepriaznivého počasia, choroby na plantážach v západnej Afrike, kde sa pestuje väčšina svetovej produkcie kakaa, a len málo známok úľavy, pokiaľ ide o produkciu v iných regiónoch, spôsobili, že priemysel sa obáva nedostatku tejto komodity.



To ženie ceny smerom k hranici 10.000 USD, čo je úroveň, ktorá sa len pred niekoľkými mesiacmi zdala nemysliteľná. Kakao je už tak drahšie ako meď.



Na burze v New Yorku sa ceny kakaa v pondelok zvýšili až o 5,2 % na 9400 USD (8675,59 eura) za tonu a stúpli aj v Londýne.



Problémy s kakaom sa premietnu do vyšších nákladov na čokoládu počas celého roka. Veľkonočné vajíčka sú už drahšie ako vlani. Niektorí výrobcovia obmedzujú veľkosť svojich produktov, aby sa zmiernil rast ich cien.



Existuje riziko, že situácia v zásobovaní sa môže ešte zhoršiť. Nové pravidlá Európskej únie zamerané na zastavenie predaja produktov, ktoré ničia lesy, môžu výrobcom čokolády v bloku ešte viac sťažiť zabezpečenie dodávok.



Pozornosť trhu sa teraz obracia na nadchádzajúcu úrodu v západnej Afrike, menšiu z dvoch ročných úrod. Pestovatelia z Pobrežia Slonoviny pritom očakávajú, že bude nižšia, uviedla agentúra Bloomberg začiatkom tohto mesiaca.



(1 EUR = 1,0835 USD)