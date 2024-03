Ceny kakaa prekonali hranicu 10.000 USD za tonu

New York 26. marca (TASR) - Ceny kakaa na burze v New Yorku dosiahli v utorok nové historické maximum, keď nakrátko prekročili hranicu 10.000 USD za tonu. Dôvodom sú obavy z nedostatočnej ponuky, čo zase vyvoláva obavy z ďalšieho zvýšenia cien čokoládových pochúťok. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Cena kakaa v utorok popoludní vzrástla až na 10.080 USD (9286 eur) za tonu. Neskôr však komodita o časť ziskov prišla a okolo 17.00 h SEČ jej cena klesla na 9767 USD/tona.



Slabá úroda v producentských krajinách pre nepriaznivé počasie, ako aj choroby na plantážach v západnej Afrike, kde sa pestuje väčšina svetovej produkcie kakaa, ženú cenu komodity nahor.



Raketový rast trhu s kakaom vyvolal obavy z dominového vplyvu na cenu čokolády v čase, keď veľké svetové ekonomiky už zápasia so zvýšenou infláciou.



"Čokoláda je novým luxusným tovarom a očakávame, že ceny sladkých pochúťok budú v dôsledku toho prudko stúpať," povedala analytička XTB Kathleen Brooksová.



Cena kakaa na burze v New Yorku sa tento rok viac ako zdvojnásobila po prudkom náraste v roku 2023. Dôvodom sú špekulácie o deficite globálnej ponuky pre zlé počasie v Ghane a na Pobreží Slonoviny. Obe krajiny zasiahli silné dažde, ktoré poškodili úrodu.



Producentov najnovšie znepokojujú dôsledky klimatického fenoménu El Niňo, ktorý v niektorých oblastiach spôsobuje sucho a v iných záplavy.



(1 EUR = 1,0855 USD)