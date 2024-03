Ceny kakaa sa od začiatku roka 2024 už zdvojnásobili

New York 18. marca (TASR) - Ceny kakaa sa od začiatku roka 2024, teda za menej ako tri mesiace, zdvojnásobili. To zvyšuje náklady spotrebiteľov na obľúbenú pochúťku a výrobcov čokolády núti hľadať čo najvýhodnejšiu ponuku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Najaktívnejší kontrakt na burze v New Yorku vzrástol na 8394 USD (7706,57 eura) za metrickú tonu, čo je najviac v histórii.



Dôvodom je zlá úroda v západnej Afrike, odkiaľ pochádza väčšina svetovej ponuky a kde kakaovníky trápia choroby aj extrémy počasia.



Svetu tak hrozí deficit dodávok kakaa už tretí rok po sebe. Spracovávatelia už teraz zápasia s odstávkami a nové environmentálne predpisy pre európskych dovozcov predstavujú ďalšie prekážky pri získavaní kakaových bôbov.



Rast cien kakaa sa zrýchľuje tesne pred Veľkou nocou, hlavným sviatkom konzumácie čokolády v krajinách ako USA. Niektoré sladkosti sú tak čoraz drahšie, menšie alebo naplnené inými príchuťami, aby sa zmiernil rast ich cien.



"Veľa hráčov už oznámilo zvýšenie cien. Aj my sme súčasťou tejto skupiny," povedal Martin Hug, finančný riaditeľ švajčiarskeho výrobcu čokolády Lindt & Sprüngli.



"V súčasnosti je veľmi ťažké predpovedať, čo sa stane na trhu s kakaom," dodal.



(1 EUR = 1,0892 USD)