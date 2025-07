Ceny kakaa sú vysoké,Hershey zvýši ceny výrobkov o dvojciferné hodnoty

Hershey 23. júla (TASR) - Americký výrobca čokolády Hershey oznámil, že zvýši ceny svojich výrobkov, a to o dvojciferné hodnoty. Dôvodom sú naďalej vysoké ceny kakaa. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako tento týždeň povedal hovorca spoločnosti, do ktorej portfólia patria napríklad čokoládové cukríky M&M či výroba tyčiniek značky Kit Kat pre americký trh, firma maloobchodným spoločnostiam oznámila, že zvýši ceny svojich produktov. Rast by mal dosiahnuť dvojcifernú úroveň.



„Tieto zmeny nesúvisia s dovoznými clami či celkovou obchodnou politikou. Reagujú na skutočnosť, že náklady na vstupné suroviny sa zvyšujú, pričom najmä rast ceny kakaa bol bezprecedentný,“ dodal hovorca spoločnosti. Vedenie firmy sa k detailom okolo zvyšovania cien nevyjadrilo, keďže momentálne prebiehajú rokovania s maloobchodom.



Ceny kakaa zaznamenali v posledných dvoch rokoch prudký rast a v decembri dosiahli rekordnú úroveň. Dôvodom boli problémy s dodávkami z kľúčových krajín ako Ghana a Pobrežie Slonoviny. Odvtedy sa síce ceny kakaa znížili a dosiahli najnižšiu úroveň za osem mesiacov, napriek tomu sú stále výrazne vyššie, než boli na začiatku tohto desaťročia.